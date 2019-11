Polizei Düsseldorf

POL-D: "Attraktive und sichere Innenstadt zur Weihnachtszeit" - Vorstellung der vorweihnachtlichen Maßnahmen

Düsseldorf (ots)

Düsseldorfer Polizei wieder verstärkt mit mobiler und stationärer Präsenz auf den Weihnachtsmärkten - Uniformierte und zivile Polizeistreifen und Deutsch-Niederländische Doppelstreifen wieder im Einsatz - Erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet

Nach den positiven Erfahrungen aus dem Vorjahr ist die Düsseldorfer Polizei auch 2019 mit verstärkter mobiler Präsenz und stationären Präsenzpunkten auf den hohen Besucherandrang während der Vorweihnachtszeit in der Düsseldorfer Innenstadt vorbereitet. Die Polizeiinspektion Mitte wird in diesem Jahr wieder ihre Fußstreifen verstärken und zwei "Stationäre Präsenzpunkte Weihnachtsmarkt" im Bereich der Altstadt und im Bereich Schadowplatz / Kö-Bogen besetzen. Außerdem hat sich die Polizei auf das zu erwartende erhöhte Verkehrsaufkommen eingestellt.

Seit nunmehr 21 Jahren sind Deutsch-Niederländische Streifen auf den Weihnachtsmärkten in der Innenstadt unterwegs. Zum zweiten Mal unterstützen die Kollegen aus den Niederlanden ihre deutschen Kollegen auch auf Fahrrädern. Sie beginnen ihren Dienst am Freitag, 29. November. Die Kollegen aus der Partnerregion Haaglanden werden nicht nur samstags, sondern auch an vier folgenden Adventssonntagen ihre Landsleute auf den Märkten betreuen.

Die Einsatzkonzeption der Polizeiinspektion Mitte setzt wie in den Vorjahren auf sichtbare polizeiliche Präsenz auf den Weihnachtsmärkten und in den Einkaufsstraßen. "Die positive Rückmeldung der Besucherinnen und Besucher zu unseren stationären Präsenzpunkten auf den Märkten hat uns bestärkt, auch in diesem Jahr an dem Konzept festzuhalten. Das bedeutet wiederum gut sichtbare und jederzeit ansprechbare Polizei. So tragen wir erneut zur Sicherheit und Attraktivität der Innenstadt zur Weihnachtszeit bei", betonte Polizeipräsident Norbert Wesseler anlässlich der Vorstellung der vorweihnachtlichen Maßnahmen der Düsseldorfer Polizei. Beamte sprechen Passanten und Besucher gezielt auf richtige Verhaltensweisen zur Verhinderung von Taschendiebstählen oder Diebstählen (auch Trickdiebstählen) aus Pkw an. Zivilfahnder werden verstärkt im Einsatz sein, um Straftäter im konkreten Fall beweiskräftig zu überführen.

Zusätzlich "fahren" die Polizeiinspektionen, insbesondere mit ihren Motorradstaffeln und den Ordnungspartnern (Verkehrskadetten der Verkehrswacht Düsseldorf und kommunalem Ordnungs- und Servicedienst), einen verstärkten Verkehrseinsatz. Schwerpunkte werden hierbei verkehrliche Servicemaßnahmen, Verkehrsüberwachungen in der Innenstadt und rund um die Parkhäuser sowie konsequentes Verfolgen von Verkehrsverstößen, insbesondere des Parkens in zweiter Reihe, sein. Wegen des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens empfiehlt die Polizei, die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs zu nutzen.

Eine Einladung an die lokalen Medien zu einem zentralen Fototermin mit Vorstellung der D - NL Doppelstreifen mit Fahrrädern auf dem Weihnachtsmarkt folgt.

