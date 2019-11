Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht in Gütersloh - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Dienstagabend (19.11., 17.00 Uhr) befuhr eine 16-jährige Gütersloherin mit ihrem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg der Brockhäger Straße stadtauswärts.

In Höhe der Zufahrt des Lebensmittelcenters an der Brockhäger Straße beabsichtigte eine in gleiche Richtung fahrende Pkw-Fahrerin mit einem silbernen VW Golf nach rechts abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die 16-jährige Jugendliche so stark, dass sie stürzte und sich leicht verletzte.

Die Pkw-Fahrerin entfernte sich vom Unfallort ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zur Unfallverursacherin machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

