POL-WHV: Unbekannte nutzen die Gelegenheit geöffneter Pkw-Scheiben - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montagnachmittag, 11.03.2019, wurden in der Zeit von 16:05 - 16:10 Uhr aus einem in der Friedrich-Paffrath-Straße, in Höhe Hausnummer 100 abgestellten Pkw VW fünf CDs und ein Fahrzeugschein entwendet. Während dieser Zeit waren nicht alle Scheiben des Fahrzeuges komplett verschlossen, so dass die fünfminütige Abwesenheit ausgenutzt wurde.

Zeugen, die sich in der Zeit in der Straße aufgehalten haben und ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

