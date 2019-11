Polizei Düren

POL-DN: Einbruch auf Verkehrsübungsplatz

Jülich (ots)

Unbekannte drangen zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche in das Gelände des Verkehrsübungsplatzes in Koslar ein und brachen dort mehrere Räumlichkeiten auf.

Zwischen 13:00 Uhr am Montag und 08:00 Uhr am Mittwoch durchtrennten der oder die Einbrecher zuerst den Zaun in der Nähe der Einfahrt, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend wurde ein Fenster des Seminargebäudes gewaltsam geöffnet und der Raum betreten. Dort wurden elektronische Geräte sowie Bargeld entwendet. Aufbruchspuren fanden sich ebenfalls an hinter dem Gebäude liegenden Garagen sowie an einem Gartenhaus. Beute machten der oder die Täter hier nach ersten Feststellungen jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes am Genossenschaftsweg nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

