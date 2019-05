Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Witten gesucht

Witten (ots)

Die Polizei sucht nach einem Raubdelikt in der Wittener Innenstadt vom gestrigen Samstag, 4. Mai, Zeugen.

Gegen 12.45 Uhr bemerkte eine Angestellte in einem Geschäft an der Bahnhofstraße 15 in Witten zwei Männer, die mehrere Parfümflaschen in die Jackentaschen steckten. Als die Zeugin die Männer aufhielt und ansprach, schlug einer der beiden ihre Hand weg. Die beiden Männer flüchteten aus dem Geschäft über die Bahnhofstraße in Richtung Galerie Witten.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Beide sind zwischen 22 und 30 Jahre alt, haben dunkle, kurze Haare und laut Zeugenaussagen einen dunkleren Teint. Einer der beiden ist 1,80 Meter groß und wird als schlank beschrieben. Der Zweite ist etwa 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Status sowie ein rundes Gesicht.

Das Wittener Innenstadtkommissariat (KK 33) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909 8305 (außerhalb der Geschäftszeiten unter 0234 909 4441) zu melden.

