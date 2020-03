Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Niederaula - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Niederaula (ots)

Ein 28-jähriger aus Schauenburg befuhr am 06.03.2020 gegen 16.00 mit einem Lkw Sprinter die L3432 zwischen Kerspenhausen und Mengshausen. In Höhe km 2,1 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend geriet er ins Schleudern und fuhr nach links in den Straßengraben. Er kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der Schauenburger blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

