Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle:

Rotenburg (ots)

Bebra- Am Samstag, gg. 11:00 Uhr, fuhr eine 35-Jährige aus Bad Arolsen die Umgehungstraße der B83 aus Bebra kommend in Richtung Lispenhausen. Die Fahrerin geriet in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, bevor sie seitlich gegen einen Baum prallte. Die 35-Jährige wurde leicht verletzt, der Sachschaden wird auf 5000,- Euro geschätzt.

Alheim- Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gg. 14:00 Uhr auf der B 83 zwischen Rotenburg und Heinebach. Eine 37-Jährige aus dem Landkreis war mit ihrem PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und fuhr ungefähr 50 Meter bis zu einem Wassergraben, in dem sie schließlich zum Stehen kam. Die Fahrerin und ihre beiden Kinder blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 3500,- Euro geschätzt.

Gefertigt: (PSt Rotenburg a.d. Fulda, POK Henkel)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell