Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen der PST Rotenburg

Rotenburg an der Fulda (ots)

Alheim - Im Tatzeitraum von Freitag, 06.03.2020, 19:30 Uhr bis Samstag, 07.03.2020, 10:30 Uhr wurde in Heinebach, am Grundstück Fuldablick 1, die Gartenmauer beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen von der Straße Fuldablick in die Straße Im Boden vermutlich die Mauer touchiert. Anschließend entfernte er sich, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Auf Grund der Spurenlage dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW handeln. Der Sachschaden an der Gartenmauer wird auf 1400,00 EUR geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher bzw. zum Unfallgeschehen bitte an die Polizeistation Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370.

