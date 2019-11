Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dehnfugenbrand

Stuttgart-Möhrigen (ots)

Offenbar aufgrund von Bauarbeiten ist es am Montagnachmittag (25.11.2019) in einem Bürogebäude an der Vaihinger Straße zu einem Dehnfugenbrand gekommen. Nachdem Bauarbeiter gegen 16.35 Uhr eine Rauchentwicklung im Gebäude bemerkten, verständigten sie die Feuerwehr. Diese löschte den Brand gegen 19.15 Uhr. Während der Löscharbeiten mussten rund 40 Personen Teile des Gebäudes verlassen. Nach bisherigem Stand wurde niemand bei dem Brand verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich im Moment noch nicht beziffern.

