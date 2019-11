Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuber flüchtet ohne Beute - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag (25.11.2019) eine 26 Jahre alte Frau im Vorraum einer Bankfiliale überfallen und versucht, einen Stoffbeutel mit Bargeld zu erbeuten. Die 26-Jährige betrat gegen 12.00 Uhr die Bankfiliale am Ernst-Reuter-Platz, als sie plötzlich jemanden hinter sich wahrnahm und sich umdrehte. Unvermittelt griff der Unbekannte nach dem Stoffbeutel, den die Frau in den Händen hielt und in dem sich mehrere Tausend Euro Bargeld befanden. Die 26-Jährige hielt den Beutel fest, sodass dieser zerriss und der Täter ohne Beute die Flucht ergriff. Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherte sich der Täter von der Einmündung Lurchweg und Giebelstraße dem Geldinstitut und flüchtete über die Mittenfeldstraße. Bei dem Räuber soll es sich um einen rund 20 bis 25 Jahre alten, zirka 185 Zentimeter großen Mann mit einer eher sportlichen Figur gehandelt haben. Er trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose mit schwarzen Schuhen. Über eine schwarze Wollmütze zog er die Kapuze seiner Jacke. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

