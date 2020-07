Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unbekannter Unfallort

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach der mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt eines 77 Jahre alten Suzuki-Fahrers am frühen Mittwochmorgen in der Augustastraße sind die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Die Ordnungshüter wurde gegen 3 Uhr auf den an seinem Steuer schlafenden Mann aufmerksam. Sein Pkw wies hierbei frische Unfallspuren auf, ein Reifen war sogar platt. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Auf den Umstand angesprochen, machte der Senior nur wirre Angaben. Ein Atemalkoholtest brachte anschließend einen Wert von knapp einem Promille ans Licht. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Geschädigte wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Polizei.

