Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Niederbachem: Hund bemerkte Einbruchsversuch - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In der Nacht zu Montag (27.04.2020) versuchten bislang Unbekannte, in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Niederbachemer Vulkanstraße einzubrechen. Ein Hund wurde auf den Einbruchsversuch aufmerksam.

Gegen 04:00 Uhr hatte der Vierbeiner plötzlich angefangen zu bellen. Einige Stunden später stellten die Bewohner dann fest, dass sich die Terrassentüre nicht mehr öffnen ließ und äußerliche Hebelspuren aufwies. Vermutlich durch das Bellen des Hundes überrascht, waren die Täter unbemerkt vom Tatort geflüchtet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

