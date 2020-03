Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Papiertonnen brennen in Brakel

Brakel (ots)

In Brakel sind in der Nacht von Sonntag auf Montag innerhalb einer guten Viertelstunde zwei Papiermülltonnen in Brand geraten. Um 1:16 Uhr am 16. März brannte zunächst eine Papiertonne in der Brunnenallee, um 1:32 Uhr musste die Feuerwehr eine brennende Tonne im Heinefelder Weg löschen. Da der Verdacht auf Brandstiftung besteht, bitten die Ermittler der Polizei Höxter um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefon-Nummer 05271/962-0. /nig

