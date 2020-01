Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Aufenthalt trotz Verbots

Bautzen (ots)

Obwohl sie sich nicht in Deutschland aufhalten durfte, stellten Bundespolizisten am 25. Januar 2020 eine 27- jährige Russin als Insassin eines Reisebusses am BAB4-Rastplatz Löbauer Wasser in Fahrtrichtung Polen fest. Bei der Personalienüberprüfung kam heraus, dass für die Frau bis zum 26.02.2020 ein Einreise - und Aufenthaltsverbot für Deutschland besteht. Sie wurde in Gewahrsam genommen und noch am selben Tag nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Polen abgeschoben.

