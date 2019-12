Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw durch ausgehobenen Gullideckel schwer beschädigt

Bielefeld (ots)

Bu. Am Freitagmorgen, um 00.33 h, befuhr ein 26-jähriger Bielefelder mit seinem VW Golf die Voltmannstraße von der Jöllenbecker Str. in Richtung Universität. In Höhe der Altenberndstraße überfuhr er einen ausgehobenen Gullideckel, der mitten auf der Fahrbahn lag und von unbekannten Tätern ausgehoben worden war. Während der Fahrer und dessen Beifahrer unverletzt blieben, entstand am Pkw erheblicher Schaden an der Vorderachse. Kurze Zeit vorher war es in diesem Bereich zu einer Ruhestörung gekommen. Möglicherweise steht die Tat, die als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet wird und alles andere als ein "dummer Jungenstreich" ist, damit in Zusammenhang. Da das Ausheben des schweren Deckels sicherlich mit einigem Lärm verbunden war, erhofft sich die Polizei sachdienliche Hinweise auf die Täter unter der Tel.-Nr. 0521-5450.

