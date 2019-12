Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu: Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Rheda-Wiedenbrück nach einem Streit unter Lkw-Fahrern

Bielefeld (ots)

Festnahme des zweiten Tatverdächtigen

MK / Bielefeld - Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück - Nach dem öffentlichen Fahndungsaufruf zu dem versuchten Tötungsdelikt am Samstag, 14.12.2019, in Rheda-Wiedenbrück haben die Ermittler der Mordkommission "Parkplatz" den mutmaßlichen Mittäter am Samstagnachmittag, 21.12.2019, festgenommen.

Die Festnahme erfolgte am Samstag, gegen 14:25 Uhr, auf dem Werksgelände an der Straße In der Mark in Rheda-Wiedenbrück. Zeugenaussagen belasten einen 31-jährigen litauischen Staatsbürger, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Gemeinsam mit einem 27-Jährigen aus Weißrussland soll er das 47-jährige Opfer angegriffen haben.

Der Leiter der Mordkommission Kriminalhauptkommissar Markus Mertens gibt bekannt: "Am Samstag erhielten wir konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort des zweiten Tatverdächtigen und haben ihn unweit des Tatortes angetroffen. Der 31-Jährige hat sich in den Vernehmungen bislang nicht zu dem Tatgeschehen geäußert."

Am Sonntagmittag erfolgte die Vorführung des 31-Jährigen beim Amtsgericht Bielefeld. Staatsanwalt Christopher York hatte einen Haftbefehl gegen den zweiten Tatverdächtigen beantragt. Ein Richter erließ den Untersuchungshaftbefehl wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags.

Der 47-Jährige litauische Staatsbürger ist nach dem brutalen Übergriff jetzt außer Lebensgefahr, aber noch nicht vernehmungsfähig.

Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4475425

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen - die Mordkommission ist erreichbar unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell