Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach der Nachtschicht in den Graben gefahren

Bielefeld (ots)

Bu. Am Samstagmorgen, um 06.36 h, kam es zu einem Unfall auf der Engerschen Straße, bei dem ein 40-jähriger Bielefelder verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Nissan die Engersche Str. von Brake in Richtung Schildesche und kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen rutschte in einen Graben, wo er anschließend gegen eine kleine Mauer prallte und eine Achse verlor. Nach ersten Erkenntnissen ist Übermüdung des Fahrers, der von der Nachtschicht kam, als Ursache wahrscheinlich. Die Unfallstelle musste von der Feuerwehr abgestreut werden. Der schwer beschädigte Nissan wurde abgeschleppt. Die Mauer wurde leicht beschädigt. Der alleine im Pkw befindliche Fahrer kam mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus.

