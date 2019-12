Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu: Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Rheda-Wiedenbrück nach einem Streit unter Lkw-Fahrern

MK / Bielefeld - Gütersloh - Rheda-Wiedenbrück - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung haben zwei Männer am Samstag, 14.12.2019, einen anderen Lkw-Fahrer lebensbedrohlich verletzt. Eine Mordkommission der Bielefelder Polizei und die Staatsanwaltschaft Bielefeld haben die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen. Zwischenzeitlich wurde ein tatverdächtiger, weißrussischer Staatsbürger festgenommen. Ein zweiter tatverdächtiger Lkw-Fahrer für Fleischtransporte wird aktuell noch gesucht.

Am Samstagnachmittag gerieten drei Lkw-Fahrer gegen 16:15 Uhr auf einem Werksparkplatz an der Straße In der Mark in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Nach den ersten Erkenntnissen sollen dabei zwei Lkw-Fahrer einen 47-jährigen litauischen Lkw-Fahrer verletzt haben. Nach der Auseinandersetzung blieb er bewusstlos zurück und wurde in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert.

Während der laufenden Ermittlungen gab es neue Informationen zum Gesundheitszustand des litauischen Lkw-Fahrers. Er hatte schwerste Verletzungen an Kopf und Oberkörper erlitten - Ärzte schlossen eine Lebensgefahr nicht aus.

Zudem meldete sich ein Zeuge, der Angaben zu den Abläufen auf dem Schotterparkplatz machte. Er gab an, dass der 47-jährige mit Faustschlägen und Tritten attackiert worden sei.

Im Rahmen der Zeugenvernehmung wurde ein tatverdächtiger 27-jähriger Lkw-Fahrer aus Weißrussland identifiziert. Weil nach dem neuen Sachstand ein Tötungsdelikt nicht mehr ausgeschlossen werden konnte, informierte die Polizei Gütersloh das Polizeipräsidium Bielefeld.

Kriminalhauptkommissar Markus Mertens leitet die siebenköpfige Mordkommission "Parkplatz" und hat die Ermittlungen zu dem versuchten Totschlag gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld übernommen. Die Mordkommission wird durch Gütersloher Kriminalbeamte unterstützt.

Staatsanwalt Christopher York beantragte am Freitag, 20.12.2019, einen Haftbefehl gegen den tatverdächtigen 27-Jährigen. Bei seiner Vorführung beim Amtsgericht Bielefeld ordnete ein Richter Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an.

Kriminalhauptkommissar Markus Mertens äußerte sich: "Nähere Details zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sind uns bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatverdächtigen dauern an. Aktuell sucht die Mordkommission einen russischsprachigen Lkw-Fahrer, der Fleischtransporte durchführt. Der Gesuchte ist etwa 30 bis 40 Jahre alt und hat eine normale Statur. Er besitzt hellere, kurze Haare. Bei Tatausführung trug er eine graue Sportjacke und weiße ADR-Sicherheitsschuhe mit einer Stahlkappe."

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen - die Mordkommission ist erreichbar unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

