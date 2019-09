Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Lieferwagen missachtet die Vorfahrt und flieht - Fahrradfahrerin wird schwer verletzt

Aachen (ots)

Gestern Mittag gegen 11.30 Uhr missachtete der Fahrer eines Lieferwagens an der Einmündung Süsterfeldstraße/ Schurzelter Straße die Vorfahrt einer 61- jährigen Pedelec- Fahrerin und floh anschließend von der Unfallstelle. Die Dame befand sich auf der Süsterfeldstraße und beabsichtigte an der Einmündung nach links, der Vorfahrtstraße folgend, in Richtung Seffent zu fahren. Laut ihren Angaben kreuzte hier ein von rechts kommender Lieferwagen ihren Weg, schnitt sie und fuhr geradeaus weiter. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste sie ausweichen und verlor auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte schwer. Der Lieferwagenfahrer fuhr, ohne anzuhalten und sich zu kümmern, auf der Schurzelter Straße in Richtung Seffent davon. Hierbei soll es sich um ein weißes oder graufarbenes Fahrzeug handeln. Bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer waren sofort zur Stelle und halfen der Dame auf. Anschließend fuhr sie noch selbständig heim, musste dann aber mit einem gerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet nun diese noch unbekannten Zeugen und Ersthelfer sich zu Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 42101 zu melden. (pw)

