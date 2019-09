Polizei Aachen

POL-AC: Betrunkener Randalierer leistet Widerstand

Eschweiler (ots)

Ein 52-jähriger Mann hat Donnerstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße Mitarbeiter einer dort tätigen Baufirma bedroht und massiv beleidigt. Auch die alarmierten Polizisten bekamen beim Eintreffen von dem Mann ihr Fett weg; sie wurden ebenfalls massiv beleidigt.

Als der dann mittlerweile aggressive Mann nicht hören wollte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei wehrte er sich derart, dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Ein Richter ordnete den Verbleib in der Polizeizelle bis Donnerstagabend, 22 Uhr an. Zeit genug, dass der 52-Jährige wieder einen einigermaßen klaren Kopf bekommen konnte. Er hatte nämlich fast 3 Promille Alkohol im Blut. Deshalb entnahm ihm ein Arzt in der Polizeiwache eine Blutprobe.

Gegen den 52-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte. (pk)

