Polizei Aachen

POL-AC: Autofahrer versucht aufmerksame Polizisten zu täuschen

Aachen (ots)

Am Mittwoch (25.09.2019) gegen 23 Uhr kontrollierten Polizisten einen Autofahrer auf der Jülicher Straße in Aachen. Der 37-jährige Marok-kaner aus Aachen konnte allerdings nur die Zulassungsbescheinigung Teil 1 vorweisen. Er teilte mündlich seine Personalien mit und gab weiterhin an, dass er den Führerschein zu Hause habe, aber nicht genau wisse wo er liege. Die Polizisten wurden misstrauisch und befragten ihn weiter. Letztendlich wurde der Druck scheinbar zu groß. Er gestand, keinen europäischen Führerschein zu haben und er dringend auf sein Auto angewiesen sei. Ermittlungen ergaben, dass er sich vor einiger Zeit bei einem anderen Verkehrsunfall mit einem marokkanischen Führerschein ausgewiesen hatte, der in Deutschland keine Gültigkeit hat. Hier wurde ihm bereits das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der nun erneut beschuldigte Autofahrer entschuldigte sich für die Angabe der falschen Personalien. Er händigte seinen Personalausweis aus und die Überprüfung ergab, dass er keinen Führerschein hat. Ein weiteres Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell