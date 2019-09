Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Aachen (ots)

Ein 71-Jähriger ist gestern Nachmittag Opfer eines Raubes geworden. Der Mann hatte gegen 17.40 Uhr Bargeld an einem Automaten abgehoben und war zu Fuß in der Wespienstraße unterwegs, als er von dem Täter gegen ein Garagentor gedrückt und überfallen wurde. Dieser flüchtete mit mehreren hundert Euro Beute in Richtung Theaterstraße.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei wenig später einen 29-jährigen Tatverdächtigen auf der Theaterstraße festnehmen. Der Mann ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (am)

