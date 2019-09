Polizei Aachen

POL-AC: 12 Pkw aufgebrochen

Stolberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter vor allem im Bereich Atsch insgesamt 12 Pkw aufgebrochen. Hierzu schlugen sie jeweils eine Seitenscheibe an den Fahrzeugen ein.

Die Täter erbeuteten neben Bargeld, Utensilien des täglichen Gebrauchs, darunter Navigationsgeräte, Bekleidung, Sportkleidung, Freizeitartikel, ein Friseurscherensortiment und eine Haarschneidemaschine.

Betroffen waren geparkte Autos in der Sebastianusstraße, Würselener Straße und auf dem Igelweg. Darüber hinaus in der Kupfermeisterstraße und in der Spinnereistraße.

Hinweise bitte an die Kripo unter 02402 - 9577 33301 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürostunden). (pk)

