Polizei Bielefeld

POL-BI: Angetrunkene E-Scooter-Fahrerin mit Sozius unterwegs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, den 19.12.2019, leistete eine Bielefelderin Widerstand, als sie Polizisten an der Artur-Ladebeck-Straße anhielten.

Zu später Stunde, gegen 23:30 Uhr, machten Streifenbeamte eine seltsame Entdeckung. Ein Paar teilte sich das kurze Trittbrett eines E-Scooters und fuhr damit die Arthur-Ladebeck-Straße in Richtung Johannistal entlang.

Die Beamten gaben entsprechende Zeichen, um der Fahrerin zu signalisieren, dass sie anhalten solle. Diese Zeichen ignorierte die Frau jedoch und setzte ihre Fahrt über eine Fußgängerbrücke in Richtung Johannistal unbeirrt fort. Es gelang ihr jedoch nicht, die Polizisten abzuhängen, und begegnete den Beamten am Ende der Brücke wieder.

Als die Polizisten die 36-jährige Bielefelderin zur Rede stellten, kam ihnen ein starker Alkoholgeruch entgegen. Daraufhin forderten sie die Frau auf, einen Atemalkoholtest zu machen. Diesen verweigerte die Bielefelderin vehement. Ihr 30-jähriger Begleiter, ebenfalls ein Bielefelder, bekräftigte sie darin.

Folglich ordneten die Beamten eine Blutprobe an und forderten sie auf, in den Streifenwagen zu steigen. Auch dieser Aufforderung kam sie nicht freiwillig nach. Als die 36-Jährige im Polizeiauto saß, fuhren sie mit ihr in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Sie wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

