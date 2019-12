Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten nahmen Einbrecher fest

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Ummeln-

Am Donnerstag, den 19.12.2019, erwischten Polizeibeamte nach zwei Einbrüchen im Bereich Bielefeld-Ummeln den Täter. Der Einbrecher gestand die Taten.

Die Bewohner eines Hauses an der Straße Am Lehmgrund verließen ihre Wohnung am Donnerstagnachmittag. Während ihrer Abwesenheit brach ein Täter in das Haus ein und durchsuchte die Räume. Mit erbeutetem Schmuck und Geld verließ der Täter das Haus.

In der Straße Seikebruch stieg ein Täter zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr in ein Wohnhaus ein. Mit entwendetem Geld und Schmuck gelang dem Einbrecher die Flucht.

In dem Zusammenhang hielten Polizeibeamte einen mit einer Person besetzten PKW an. Bei der Kontrolle stellten sie auf dem Beifahrersitz offensichtliches Diebesgut fest. Der 29-jährige Einbrecher wurde festgenommen. Er gestand die Taten. Die Ermittlungen, ob der Täter auch für weitere Einbrüche in Betracht kommt dauern an.

