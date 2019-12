Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer bemerkt Schlingerkurs und verfolgt das vor ihm fahrende Fahrzeug

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Die Polizei Bielefeld sucht Zeugen und Betroffene, die am Dienstag, 17.12.2019, gegen 17:10 Uhr, einem weißen Fiat begegneten, dessen Fahrer in Schlangenlinien in Heepen unterwegs war.

Einem 42-jährigen Bielefelder fiel am Dienstagabend auf, dass der Fahrer vor ihm im Zickzackkurs die Stieghorster Straße entlang fuhr. Dabei nutzte er nicht nur die gesamte Breite des Fahrstreifens, zwischenzeitlich fuhr er auch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Daraufhin verständigte der 42-Jährige über den Notruf die Polizei. Er blieb hinter dem Fiat und gab den Beamten stetig seinen neuen Standort durch. Die Fahrt führte die Männer über die Oldentruper Straße, die Potsdamer Straße, die Straßen Alter Postweg, Hassebrock, Altenhagener Straße bis zur Vogteistraße. Dort hielten die Polizisten den 36-jährigen Bielefelder an.

Der Zeuge konnte berichten, dass der Bielefelder zwischenzeitlich mehrmals in den Gegenverkehr gefahren sei, woraufhin die entgegenkommenden Fahrzeuge zum Teil abbremsen und ausweichen mussten. Mit Lichthupe hat der 42-Jährige versucht, auf sich aufmerksam zu machen, aber der Fiatfahrer setzte seine Fahrt unbehelligt weiter fort, bis er von Einsatzfahrzeugen gestoppt wurde.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer keinen Alkohol getrunken hatte. Nachdem die Beamten einen Drogenvortest durchführen ließen, wurde jedoch klar, dass er Drogen konsumiert haben könnte. So wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss darüber geben, ob die Ausfallerscheinungen des 36-Jährige tatsächlich auf einen Drogenkonsum zurückzuführen sind. Das Führen von Fahrzeugen wurde ihm von den Beamten untersagt. Sie erstatteten ebenfalls Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der 0521-5450 entgegen.

