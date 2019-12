Polizei Bielefeld

POL-BI: Serie von PKW-Aufbrüchen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Sennestadt-

Diebe schlugen in der Nacht von Dienstag, 17.12.2019, auf Mittwoch, 18.12.2019, an zehn geparkten PKW im Bereich Sennestadt Scheiben ein. Zum Teil erlangten sie Beute.

Ein 50-jähriger Anwohner der Donauallee meldete gegen 04:00 Uhr der Polizei mehrere verdächtige Jugendliche. Ihm fiel auf, dass die Jugendlichen in Richtung Sennestadthaus davonliefen, als sie ihn wahrnahmen. Anschließend bemerkte der Bielefelder an einem an der Straße, nahe der Altmühlstraße, geparkten Audi A4 eine eingeschlagene Scheibe.

An der Donauallee stellten die Beamten an einem weiteren PKW, einem Opel Astra, eine eingeschlagene Scheibe fest. In dem PKW wurde das Handschuhfach durchwühlt, aber nicht entwendet.

Gegen 04:25 Uhr meldete eine Zeitungsausträgerin an dem Naheweg und am Mainweg eingeschlagene Auto-Scheiben. Die Täter brachen drei Renaults auf und durchsuchten das Innere nach Diebesgut. Aus dem am Naheweg geparkten Clio stahlen sie eine Tüte mit drei Geschenktüten mit Süßigkeiten und aus dem im Mainweg geparkter Cleo Bonbons und Schlüssel.

Aus einem im Werraweg geparkten Honda Jazz erbeuteten die Diebe eine Unterlagenmappe. In der Rheinallee schlugen sie an zwei BMWs und einem Nissan Micra zu. Aus dem Nissan entwendeten sie Geld und aus einem der BMWs ein Handy.

In der Wintersheide beschädigten sie einen Volvo ohne Beute zu machen.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0, zu wenden.

