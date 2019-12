Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrüche in Schule und Kindergarten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - In Sennestadt sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 18.12.2019, in Büroräume eines Kindergartens und einer Schule eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld.

An der Einmündung Bleicherfeldstraße und Wintersheide haben der oder die unbekannten Täter ein Bürofenster der Kindertagesstätte gewaltsam geöffnet. Zwischen Dienstag, 19:55 Uhr, und Mittwoch, 06:50 Uhr, stiegen sie durch das Fenster in das Gebäude ein. Auf der Suche nach Wertvollem stießen die Einbrecher in einem Büro auf Bargeld und verschwanden mit ihrer Beute.

An der Theodor- Heuss-Schule sind Einbrecher zwischen Dienstag, 22:30 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Büro eingedrungen. Sie durchsuchten mehrere Räume, bis sie eine geringe Summe Bargeld fanden. Mit dem Geld verschwanden die Täter durch das beschädigte Fenster.

Die Polizei fragt, wer hat in der Nacht zu Mittwoch etwas Auffälliges im Bereich der Straße Wintersheide bemerkt?

