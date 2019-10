Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) - Einbruch in Gaststätte

VW UP entwendet

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwochnacht auf Donnerstagfrüh in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße ein. Die Täter, welche die Eingangstüre aufhebelten, konnten aus der Gaststätte Bargeld in Höhe von etwa 500 EUR entwenden. Den Unbekannten gelang es außerdem einen Fahrzeugschlüssel zu erbeuten. Mit dem weißen VW UP des Gaststätteninhabers, der in Nähe des Tatorts geparkt war, fuhren die Täter offensichtlich weg. Von dem Auto fehlt derzeit jede Spur. Fahndungsmaßnahmen sind in vollem Gange.

Zeugen oder Hinweisgeber des Vorfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter Tel. 07231 186 3211 in Verbindung zu setzen.

