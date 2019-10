Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Alkoholisiert gegen Leitplanke geprallt

Karlsruhe (ots)

Einen Atemalkohol von über 1,4 Promille hatte am Donnerstagabend eine 42-jährige Mazda-Fahrerin. Gegen 23.06 Uhr befuhr die Frau die Landesstraße 611 von Neulingen-Bauschlott kommend in Richtung Stein. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Da die Fahrerin des Mazdas das Auto übersteuerte, fuhr sie über die komplette Fahrbahn und kam im Grünstreifen der entgegengesetzten Fahrtrichtung zum Stillstand. Der Gesamtschaden beträgt etwa 9000 EUR. Die 42-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Dirk Wagner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell