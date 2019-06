Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Maulbronn - Unbekannter verliert kleinkörnigen Splitt im Kreisverkehr - zwei Motorradfahrer stürzen

Maulbronn (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor am Montag kleinkörnigen Splitt in einem Kreisverkehr. Kurz nach 22.00 Uhr fuhren kurz hintereinander ein 16-jähriger und ein 20-jähriger Motorradfahrer von der Frankfurter Straße in den Kreisverkehr ein und wollten diesen in Richtung Heilbronner Straße wieder verlassen. Aufgrund des Splitts verloren die Reifen der Motorräder in der Kurve den Gripp und die beiden Fahrer stürzten. Hierbei zogen sie sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

