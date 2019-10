Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nach Unfall davongefahren - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beschädigte am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz hinter dem Ärztehaus / Postcenter in der Luisenstraße einen geparkten Pkw. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von geschätzten 1500 Euro zu kümmern fuhr er davon. Der beschädigte Ford war dort um 09.00 Uhr geparkt worden. Der Schaden wurde um 10.15 Uhr festgestellt. Aufgrund des Schadens dürfte dieser bei Ein- oder Ausparken durch einen grauen Pkw verursacht worden sein. Zeugen, oder Personen, die Hinweise auf den verursachenden Pkw geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

