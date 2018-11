Soest/Lippstadt (ots) - Zurzeit findet eine landesweite Aktionswoche gegen den Taschendiebstahl statt. Die Beamten der Kriminalprävention sind mit einem Infostand am Dienstag dem 13. Juli unterwegs. Von 09:30 bis 11:30 Uhr sind sie beim Real-Markt in Lippstadt und von 13:00 bis 15:00 Uhr in der Kaufland-Passage in Soest anzutreffen. (lü)

