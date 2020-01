Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegal in Deutschland gearbeitet - 2.700,00 Euro Schwarzarbeitslohn beschlagnahmt

Bautzen (ots)

Jahren wurden am vergangenen Wochenende durch Bundespolizisten an der Autobahn 4 im Großraum Bautzen festgestellt. Alle Frauen waren auf dem Weg von Deutschland nach Polen und hielten sich laut eigenen Aussagen zuvor zu touristischen Zwecken in Deutschland auf. Bei der Nachschau im mitgeführten Gepäck fanden die Beamten aber jedes Mal Hinweise, welche auf eine unerlaubte Arbeitsaufnahme in Deutschland hinwiesen. Die erforderlichen Dokumente konnte keiner der Frauen vorweisen. In zwei Fällen wurden 700,00 EUR und 2.000,00 EUR illegaler Arbeitslohn beschlagnahmt. Gegen die vier Frauen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

