Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sieben Fahndungstreffer

Bautzen (ots)

Dies stellten Bundespolizisten bei der Kontrolle eines 45-jährigen Tschechen am 22. Januar 2020 auf dem Parkplatz in Uhyst a.T. fest. Da sich der 45-Jährige in den Jahren 2018 und 2019 mehrfach wegen Betrugs strafbar gemacht hat, wollten die verschiedensten Staatsanwaltschaften wissen, wo der jetzige aktuelle Wohnort des Mannes ist und haben ihn deshalb zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Nach Aufnahme aller erforderlichen Daten, konnte er weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell