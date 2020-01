Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme trotz falscher Namensangabe

Neuenburg (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 40-Jähriger konnte festgenommen werden, obwohl er zunächst falsche Namensangaben machte. Kräfte der Bundespolizei kontrollierten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 40-Jährigen in Neuenburg. Dabei konnte sich der Mann nicht ausweisen und gab an Schweizer Staatsangehöriger zu sein und in Basel zu leben. Eine Überprüfung bei den Schweizer Behörden ergab das eine Person mit diesen Personalien vermerkt ist. Allerdings war zu dieser Person auch ein Sterbedatum erfasst. Mit dieser Tatsache konfrontiert gab der 40-Jährige seine richtigen Personalien an. Unter diesen wurde der türkische Staatsangehörige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Eine Geldstrafe in Höhe von 2700 Euro ersatzweise 90 Tage Freiheitsstrafe waren zu vollstrecken. Zudem bestanden zwei Aufenthaltsermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Asylgesetz gegen den Mann. Da der 40-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Des Weiteren wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz gegen den türkischen Staatsangehörigen eingeleitet.

