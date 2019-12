Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Garagenbrand in Brake

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Delmenhorst (ots)

Garagenbrand in Brake

Brake. Über den Notruf der Feuerwehr ging am Donnerstag, den 05.12.2019, gegen 15:15 Uhr, der Brand einer Garage in der Blumenstraße in Brake ein. Darauf wurde die Feuerwehr wie auch die Polizei umgehend zum Brandort entsandt.

Bei dem Brandort handelt es sich um eine, an das Wohnhaus unmittelbar angrenzende Garage einer dortigen Doppelhaushälfte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die beiden Bewohner der Doppelhaushäfte möglicherweise noch im Gebäude befinden. Aus diesem Grund wurde eine rückwärtige Tür gewaltsam geöffnet. Personen konnten im Wohnhaus nicht festgestellt werden. Diese erschienen während der Löscharbeiten noch am Brandort.

Durch das schnelle Ablöschen durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Brake und Golzwarden konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus weitestgehend verhindert und das Feuer zeitnah gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einer Drehleiter und fünf weiteren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Löscharbeiten zum Teil unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden.

Der Gesamtschaden kann bisher nicht benannt werden.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar.

Die Brandursache ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen morgen an die Pressestelle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell