Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: An Autobahnabfahrt Auto übersehen.

Warburg (ots)

Der 40-jährige Fahrer eines Iveco-Transporters mit Anhänger befuhr am Freitag, 13. März, die Ausfahrt Warburg der A44. Um 14.35 Uhr bog er an der Einmündung zur L 837 nach links in Richtung Warburg/B252 ab. Dabei übersah er den von links kommenden Peugeot eines 42-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Peugeot gegen den Anhänger des Lkw Transporters prallte. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Transporters nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell