POL-HX: Verletzte Person bei einem Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn L 946 Höxter, zwischen Bödexen und Albaxen, Freitag, 13.03.2020, 15.45 Uhr

Höxter (ots)

Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L 946 von Bödexen nach Albaxen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie bei regennasser Fahrbahn zunächst auf den unbefestigten Grünstreifen, geriet ins Schleudern und kam in dem rechten Straßengraben zum Stehen. Dabei wurden das Fahrzeug und ein Leitpfosten beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 6000 Euro geschätzt. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem RTW zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, er musste zunächst geborgen und im Anschluss abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme einseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet, es kam lediglich zu geringen Einschränkungen des Verkehrsflusses.

