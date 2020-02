Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Fulda (ots)

Unfall verursacht - Ohne Führerschein unterwegs

Fulda - Am Montag (17.02.) kam es gegen 09:.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Fulda befuhr die Neuenberger Straße und wollte über die Straße "Andreasberg" in die Abt.-Richard-Straße einfahren. Dabei übersah er eine 69-jährigen aus Fulda, welcher mit seinem Pkw die Straße "Andreasberg" befuhr und in gerader Richtung die Kreuzung überqueren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei der Pkw des 63-jährigen gegen das dortige Verkehrsschild geschleudert wurde und dieses beschädigte. Es stellte sich anschließend heraus, dass der 63-jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Alleinunfall - Von der Fahrbahn abgekommen

Fulda - Am Montag (07.02.) kam es gegen 14:25 Uhr zu einem Alleinunfall. Ein 53-jähriger LKW-Fahrer aus Hünfeld fuhr von der Abfahrt der Bundesstraße 27 kommend auf die Landesstraße 3378 nach links auf. Hierbei fuhr er zu weit nach rechts und kollidierte dabei seitlich mit der Leitplanke. Es wurden sechs Elemente der Leitplanke sowie 13 dahinterstehende Leitplankenpfosten beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro.

Gefertigt: (Polizeistation Fulda)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell