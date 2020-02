Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

Auto zerkratzt

Lauterbach - Am späten Montagabend (17.02.), gegen 23.30 Uhr, zerkratzten zwei Unbekannte vor einem Wohnhaus im Felsenweg einen silbernen VW Tiguan. Als die Täter von einem aufmerksamen Bürger dabei beobachtet wurden, flüchteten sie in Richtung Liebigstraße. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Lauterbach - In der Nacht auf Montag (17.02.) brachen Unbekannte in der Karlstraße und in der Lindenstraße jeweils einen Zigarettenautomaten auf und stahlen sämtlichen Inhalt. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von circa 4.000 Euro. Der Gesamtwert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell