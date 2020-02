Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines Gartenhäuschens

Schuld, Kreis Ahrweiler (ots)

In der Nacht auf Samstag kam es in Schuld zu einem Feuerwehreinsatz. Eine aufmerksame Nachbarin hatte den Brand eines Gartenhauses gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Gartenhaus in Vollbrand stand. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden an dem Gartenhaus und dessen Inventar, verletzt wurde jedoch niemand. Im Einsatz war neben der Polizei auch vorsorglich der Rettungsdienst sowie 41 Kräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren. Die Brandursache ist noch unklar.

