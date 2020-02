Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Sachbeschädigung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

E-Bike gestohlen

Bad Hersfeld - Am Sonntagabend (16.02.), zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr, stahlen Unbekannte ein E-Bike der Marke "Cube" in schwarz / blau. Der Geschädigte hatte sein Rad im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Wehneberger Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 2.800 Euro.

Pkw zerkratzt

Rotenburg a. d. F. - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es in der Zeit von Donnerstag (13.02.) bis Freitag (14.02.) zu einer Sachbeschädigung an einem grünen VW "Golf", welcher in der Straße "Am Alten Feld" abgestellt war. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Fahrertüre, sowie wie die Scheibe. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell