Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - flüchtiger LKW gesucht

Rasdorf (ots)

Am Montag, den 17.02.2020, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein weißer LKW die Geismarer Straße in Richtung Dorfmitte von Rasdorf-Setzelbach. Im Verlauf einer Rechtskurve stieß der LKW mit dem rechten Aufbau gegen die in etwa 2,80 Meter Höhe befindliche Dachrinne eines Wohnhauses. Hierbei wurde die Dachrinne, das Fallrohr und Dachziegeln beschädigt. Der LKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Hünfeld sucht Zeugen des Unfalls. Insbesondere geht es um die Frage nach der Firma des LKW. Vermutlich führte dieser eine Anlieferung in Setzelbach durch.

Hinweise bitte an die Polizei in Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/96580.

