Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Rotenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Montag, um 07:15 Uhr, am Ortsausgang von Lispenhausen. Eine 83-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis war mit ihrem PKW auf der B 83 vom Bebraer Industriegebiet in Richtung Lispenhausen unterwegs. An der Kreuzung mit der Umgehungsstraße fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein und missachtete die Vorfahrt eines ihr nunmehr entgegenkommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 83-Jährige und auch die 24-jährige Fahrerin des anderen PKW aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, wurden hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9000,- Euro.

Gefertigt: Jan Henkel, POK, Polizeistation Rotenburg

eingestellt: Uwe Wingenfeld, PHK / E 31

