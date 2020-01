Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfall mit leichtem Personenschaden

Bad Hersfeld - Am 29.01.20 befuhren ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra und ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Nachtigallenstraße in Richtung Eichhofstraße. In Höhe des Fußgängerüberweges musste der Fahrer aus Bebra anhalten, der Hersfelder bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die Beifahrerin im Pkw aus Bebra wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 3.500 Euro

Polizeistation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell