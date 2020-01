Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Von Fahrbahn abgekommen - Sachschaden

Dirlammen - Am Mittwoch (29.01.), gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße von Meiches kommend in Richtung Dirlammen. Ausgangs einer dortigen Linkskurve kam sie auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und rutschte mit ihrem Pkw in den dortigen Straßengraben. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Von fahrbahn abgekommen - Fahrerin verletzt

Grebenhain - Ebenfalls am Mittwoch (29.01.), gegen 15:40 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße aus Grebenhain kommend in Richtung Ilbeshausen, als sie auf schneeglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kam im Straßengraben zum Stillstand. Die 19-jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Fulda verbracht. Es entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro.

