Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch gemeldet

Recke (ots)

Unbekannte Personen sind in der Nacht zum Sonntag (25.08.2019) in die Apotheke an der Hopstener Straße eingestiegen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 20.00 Uhr und Sonntagmorgen, 10.00 Uhr. Offenbar über die Zugangstür hatten sich die Täter Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft. In verschiedenen Bereichen suchten sie nach Wertgegenständen und öffneten dabei verschiedene Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurden lediglich eine Stoffbeutel und vier Euro aus der Kaffeekasse entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

