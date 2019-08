Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Exhibitionist

Ibbenbüren (ots)

An einer Bushaltestelle an der St. Josef-Straße hat sich am Freitagvormittag (23.08.2019) ein Exhibitionist in schamverletzender Weise gezeigt. Einem Zeugen war der Mann, der sich entblöß hatte, gegen 09.20 Uhr aufgefallen. Nachdem der Zeuge ihn ansprach, entfernte sich der etwa 30 Jahre alte Mann mit einem Fahrrad in Richtung Püsselbürener Damm. Er hatte mittlanges blondes Haar und trug Sandalen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

