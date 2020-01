Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Radlader gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld / Leusel - In der Zeit von Sonntag (26.01.) bis Mittwoch (29.01.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Stettiner Straße ein. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Haus und durchsuchten dies. Die Diebe stahlen mehrere Schmuckgegenstände. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Schotten / Rainrod - In der Nacht zu Mittwoch (29.01.) versuchten unbekannte Täter das Zugangstor zu einer Firma in der Straße "Auf der Oberwiese" aufzuhebeln, was augenscheinlich misslang. Hierbei wurde das Tor beschädigt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Radlader gestohlen

Alsfeld - In der Zeit von Dienstag (28.01.) auf Mittwoch (29.01.) stahlen Unbekannte einen Radlader der Marke "Caterpillar" in Gelb, von einem Baustellengelände in der Carl-Zeiss-Straße. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

